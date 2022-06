Maharshtra Political Crisis LIVE: कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक, बीजेपी की भी स्थिति पर पैनी नजर

21 Jun 2022 15:27 (IST)

हम स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं-महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य की वर्तमान स्थिति पर कहा है कि हमें एकनाथ शिंदे ने नई सरकार बनाने के लिए न कोई प्रस्ताव दिया है और न ही हमारे तरफ से उन्हें इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजा गया है. उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं.

It’s too early to say anything, we’re currently waiting & keeping an eye on the situation. Nor Eknath Shinde has sent proposal to BJP for govt formation neither BJP has sent any proposal to him: Maharashtra BJP chief Chandrakant Patil on Eknath Shinde & Shiv Sena MLAs pic.twitter.com/LfvYZGOelp