महाराष्ट्र में थमी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, तीसरी लहर में एक दिन में अब तक के सबसे कम मामले, पॉजिटिविटी रेट भी गिरा

Maharashtra reported lowest single-day tally in third wave of Corona: कोरोना महामारी की मार से देश में सबसे ज्याद ग्रस्त रहे महाराष्ट्र में अब कोविड संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं. कोरोना की तीसरी लहर में सोमवार को अकेले एक दिन में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए हैं. पिछले 49 दिनों में सोमवार को राज्य में कोविड-19 के 1966 केस मिले हैं.