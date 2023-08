BMC Decided to Mark All Street Dogs with QR Code Collars: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई के सभी स्ट्रीट डॉग्स (Street Dogs) की क्यूआर कोड वाले कॉलर (QR Code Collars) से पहचान तय करने का फैसला लिया है. जो स्ट्रीट जॉग्स को जियो-टैग करने, उनके इधर-उधर जाने पर नजर रखने, टीकाकरण और अन्य डेटा पर नजर रखने में मदद करेगा. बीएमसी ने पिछले महीने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इसका एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया. सभी स्ट्रीट डॉग्स पर क्यूआर कोड कॉलर लगाने का काम अगले साल रेबीज टीकाकरण अभियान के दौरान शुरू होगा. सड़कों पर रहने वाले सभी कुत्तों की जनगणना भी अगले साल शुरू होने की उम्मीद है.

‘मिड डे’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी के पशुपालन विभाग के प्रमुख डॉ. के.एल.पठान ने बताया कि ‘रेबीज टीकाकरण के दौरान हम कुत्ते की गर्दन पर एक टैग बांधेंगे. जिसमें कई जानकारियां होंगी, जैसे कि उसे टीका कब लगाया गया था, उस जगह और उस शख्स के बारे में भी जानकारी होगी जो कुत्ते को नियमित रूप से खाना खिलाता है. ये कॉलर इलाकों में नए कुत्तों की पहचान करने में कारगर होंगे.’ उन्होंने कहा कि ‘एक केंद्रीय डेटाबेस बनाए रखा जाएगा और टैग से डेटा उस एजेंसी के कंट्रोल रूम को भेजा जाएगा जो इसका प्रबंधन करती है. इसके पीछे सोच यह है कि सभी कुत्तों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाए रखा जाए और उनके इधर-उधर भटकने की शिकायतों का समाधान किया जाए, जो हमें बड़ी संख्या में मिलती रहती हैं.’

गौरतलब है कि जुलाई 2023 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीएमसी ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 26 स्ट्रीट डॉग्स का टीकाकरण किया था और उन पर क्यूआर कोड कॉलर लगाए थे. एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि ‘सड़कों पर कुत्तों की जनगणना, इस साल शुरू होने की उम्मीद थी. अब उसे अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इसमें शामिल एजेंसियों के साथ कुछ तकनीकी मुद्दे थे. जनगणना के दौरान हम समानांतर रूप से टीकाकरण करेंगे और कुत्तों को क्यूआर कोड के साथ टैग करेंगे.’ बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में आखिरी जनगणना के समय शहर में लगभग 95,000 स्ट्रीट डॉग्स थे और यह संख्या 1.64 लाख तक पहुंच जाने की उम्मीद है.