पहले हत्या फिर 7वीं मंजिल से शव को नीचे फेंका, मुंबई में ऐसे हुआ 'रिश्तों का खून'

Old man was killed allegedly by his wife and son: मुंबई में एक 54 वर्षीय व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. क्योंकि मर्डर का आरोप पत्नी और बेटे पर लगा है. पुलिस जांच में पता चला है कि पहले हत्या की गई और फिर शव को 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके दोनों मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.