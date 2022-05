राज ठाकरे के खिलाफ केस पर बोले संजय राउत, भड़काऊ भाषण पर पूरे देश में दर्ज होते हैं ऐसे मामले

Sanjnay Raut says there is no big deal: एक मई को औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने भाषण में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी. पुलिस ने इसे भड़काऊ मानते हुए राज ठाकरे और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया है. अब इस पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पूरे देश में होती है.











