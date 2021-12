देश के 100 शहरों को बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी, केंद्रीय मंत्री से जानें- क्या है स्मार्ट सिटी मिशन?

100 cities have been selected to be developed as smart cities: देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा. स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में जानकारी देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 25 जून 2021 को लॉन्च किया गया था. इस मिशन का मकसद मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पर्यावरण और नागरिकों को बेहतर क्वालिटी लाइफ उपलब्ध कराने है. इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक तरक्की के साथ-साथ बेहतर सामाजिक वातावरण का निर्माण करना भी है.