Mann Ki Baat: 'मन की बात' के 100वें एपिसोड पर आयुष मंत्रालय की विशेष पहल, लॉन्च किया रिसर्च जर्नल का स्पेशल एडिशन

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मासिक रेडियो प्रोग्राम ‘मन की बात’ (Mann Ki Baat) का आज 100वां एपिसोड (100th Episodes) प्रसारित होने जा रहा है. इस मौके को यादगार बनाने के लिए इससे जुड़े संगठन कई तरह की पहलकदमी कर रहे हैं. ऐसे में आयुष मंत्रालय ने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences- CCRAS) के आधिकारिक शोध प्रकाशन जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (Journal of Research in Ayurvedic Sciences- JRAS) का एक विशेष संस्करण लॉन्च किया है. जो आयुष क्षेत्र पर मन की बात के प्रभाव पर केंद्रित है. आयुष का उल्लेख ‘मन की बात’ के लगभग 37 एपिसोड में किया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में नागरिकों से एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग का अभ्यास करने और साक्ष्य आधारित आयुर्वेद को अपनाने और आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में अपनाने का आग्रह किया था. आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ी है. जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (JRAS) पत्रिका आयुष क्षेत्र पर ‘मन की बात’ के प्रभाव पर प्रकाश डालती है. ये बताती है कि कैसे आयुष देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य उपायों का एक बुनियादी स्तंभ बन रहा है.

इस पत्रिका में प्रसिद्ध विशेषज्ञों के कुल 24 लेख 7 संभावित क्षेत्रों यानी नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य, विज्ञान और साक्ष्य, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, योग और स्वस्थवृत्त (जीवन शैली, व्यायाम, भोजन, पोषण), कोरोना के खिलाफ युद्ध, उद्योग एवं अकादमिक सहयोग और वैश्वीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर शामिल हैं. गौरतलब है कि भाजपा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 100वें एपिसोड के प्रसारण के लिए जनता तक पहुंचने के लिए एक ‘अभूतपूर्व’ कार्यक्रम के साथ व्यापक इंतजाम किए हैं. पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम को सुनने के लिए देश भर के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 100 जगहों पर सुविधाएं मुहैया कराने की योजना बनाई है. इस कवायद की निगरानी के लिए भाजपा के सांसद और विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे.