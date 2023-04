ग्रोसरी बिजनेस में मुनाफे का दिया लालच, फिर 3 जालसाजों ने बुजुर्ग ऐसे लगाया 1 करोड़ चूना

भोपाल. 79 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 1.06 करोड़ (Fraud of more than 1 crore Rs) रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को भोपाल के 79 वर्षीय बुजुर्ग ने तीन लोगों पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि चेन ग्रोसरी बिजनस (Chain Grocery Business) में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उनसे 1.06 करोड़ रुपये की ठगी की गई. फर्स्ट चॉइस बंगला सोसाइटी के निवासी क्षितिज व्यास ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि जनवरी 2022 में मोर ईज़ी स्टोर में निवेश के संबंध में उन्होंने एक विज्ञापन देखा था. पीड़ित ने बताया कि बिजनस में निवेश करने के लिए उन्होंने अपनी बचत को जुटाया था क्योंकि वह अपने बेटे के लिए एक व्यवसाय स्थापित करना चाहता था.

FIR के मुताबिक व्यास ने एक जालसाज जोएल क्रिस्टी से संपर्क किया था जहां उसने बताया कि यह एक लाभदायक उपक्रम (Profitable Business) है और उन्हें हर महीने 2 लाख रुपये मिलेंगे. क्रिस्टी ने तब व्यास को कंपनी के निदेशकों, हरिकेश राजपाल और उनकी पत्नी ज्योति से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें कंपनी में 1 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राजी किया. व्यास ने कहा कि उन्होंने उन्हें 19 मार्च, 2022 और 15 अप्रैल, 2022 के बीच 1.06 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

उसके बाद क्रिस्टी ने प्रह्लादनगर में रतनंजलि भवन में एक स्टोर खोला जिसमें कपड़ों का स्टॉक और किराने का सामान होता था. व्यास ने प्राथमिकी में कहा है कि उन्हें 12 जून 2022 से 4 अगस्त 2022 के बीच लाभ के रूप में 4.20 लाख रुपये मिले लेकिन बाद में तीनों ने भुगतान करना बंद कर दिया. पीड़ित ने आगे बताया कि जब भी उन्होंने उससे पैसे मांगे तो वे किसी न किसी बहाने से उसकी बातों को टाल देते थे. आरोपियों ने जनवरी में प्रह्लादनगर स्टोर खाली कर दिया और पीड़ित का फ़ोन रिसीव करना भी बंद कर दिया.