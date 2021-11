क्रिप्टोकरेंसी समेत 26 बिल शीतकालीन सत्र में होंगे पेश, पेंशन और डाटा प्रोटेक्शन विधेयक भी शामिल

Cryptocurrency Regulation Bill Among 26 to be Introduced in Winter Session: केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी समेत 26 विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी. क्रिप्टोकरेंसी रेग्युलेशन बिल में भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने की मांग. जानकारों का मानना है कि डिजिटल करेंसी को रोका नहीं जा सकता है लेकिन इसे रेग्युलेट करना जरूरी है यानि इस पर कानूनी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. इसके अलावा पेंशन और डाटा प्रोटेक्शन बिल पर भी संसद में चर्चा होगी.