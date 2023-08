श्रीनगर. सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद (Huge Cache of Arms and Ammunition) बरामद किया है. सेना ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना, बीएसएफ कश्मीर और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में 15-18 अगस्त तक चलाए गए एक संयुक्त अभियान में भारी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कॉर्प्स (Chinar Corps) ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक बयान में कहा कि ‘विभिन्न एजेंसियों के बड़ी संख्या में हथियारों की संभावित मौजूदगी के खुफिया इनपुट के आधार पर यह तलाशी अभियान शुरू किया गया था.’

सेना ने अपने बयान में कहा कि पांच एके राइफलें, सात पिस्तौलें, चार हथगोले और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया. सेना ने कहा कि इलाके में तलाश अभियान जारी है. जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आंतकवाद संबंधी मामले में जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को छापे मारे. अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के चोटीगाम इलाके के निवासी मोहम्मद यूसुफ वानी के घर पर छापेमारी की गई है. बताया जाता है कि वानी एक किसान हैं.

वहीं जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में इस महीने की शुरुआत में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ एक आतंकवादी शुक्रवार को मरा पाया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पांच अगस्त को रियासी जिले के खवास इलाके में हुई गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि एक अन्य घायल हो गया था. मुठभेड़ के बाद घायल आतंकी का पता नहीं चल सका. जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि खवास में मुठभेड़ में घायल हुए आतंकवादी का शव स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को रियासी के ढाकीकोट इलाके में मिला. सिंह ने कहा कि घटनास्थल पर कुछ ग्रेनेड और मैगजीन भी मिली हैं.