International Flights Suspended: अमेरिकी 5जी सर्विस से दुनियाभर की एयरलाइंस क्यों हैं परेशान? जानिए वजह

International Flights Suspended, 5-points-explainer about 5g Telecom Service in US : एयर इंडिया (Air India) की ओर से ट्विटर (Twitter) पर बताया गया, ‘अमेरिका में 5जी सेवा शुरू होने के कारण भारत से अमेरिकी मार्गों पर जाने वाली हमारी उड़ानें 19 जनवरी से रद्द रहेंगी. अगली सूचना जल्द ही दी जाएगी.’