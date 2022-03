पीएम किसान सम्मान Vs रायुतु बंधु योजना; तेलंगाना के सीएम RBY पर क्यों लगा रहे बड़ा दांव? 5-प्वाइंट में जानिए

केसीआर आखिर क्यों नहीं चाहते आरबीएस में बदलाव

तेलंगाना की केसीआर सरकार (KCR Govt of Telangana) आरबीएस पर इस वक्त सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. जिस तेजी से लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, उससे सरकार पर आने वाला वित्तीय बोझ अभी और बढ़ने की संभावना है. इसीलिए वहां वित्त मंत्रालय के अधिकारी चाहते हैं कि इस योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ हद तय कर दी जाए. उनका आकलन है कि अगर 7 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को ही इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाए सालाना लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी. लेकिन केसीआर इसके लिए तैयार नहीं हैं. हालांकि उन्होंने बड़े किसानों को विकल्प (Give it up Option) दिया है कि वे स्वेच्छा से आरबीएस योजना के तहत मिलने वाले लाभों को छोड़ दें. लेकिन वे इस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं चाहते. वजह इसकी राजनीति में छिपी है, जो पहले तो तेलंगाना के करीब 59 लाख किसानों का एक आंकड़ा दिखाती है. फिर एक तस्वीर भी, जिसमें केसीआर (KCR) भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister of India) पद तक पहुंचने का मंसूबा पाले हुए नजर आते हैं. आखिर उनकी आरबीएस (RBS) तो पीएम-किसान (PM-Kisan) की शक्ल में देशभर में पहुंच ही चुकी है.