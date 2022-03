5 राज्यों के चुनाव नतीजों से मिले 5 बड़े संकेत, जानिए बस 5-प्वाइंट में, इनका राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर होने वाला है

Impacts of Assembly Election Results on States and National Politics : 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज के दम पर जीता. इस कामकाज का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चुनाव रैलियों के दौरान कई बार किया. और काम क्या? मुख्य रूप से अपराधियों पर नकेल कसना (योगी की जुबानी- गर्मी ठंडा कर दूंगा), उनके अवैध प्रतिष्ठानों को ढहाना (बुलडोजर चलेगा), महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना (सुरक्षा जहां, बेटियां वहां) और हिदुत्व के विचार को मजबूत करना (80:20 के नारे में 80 का अर्थ बहुसंख्य हिंदू).