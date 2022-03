Medical Study in India: उन्हें पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाने की जरूरत क्या थी? क्या वे अच्छी मेडिकल सर्विस दे पाएंगे? जानिए जवाब, 5-प्वाइंट में

Russia-Ukraine War and plight of medical student/services in India : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आदर्श स्थिति में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए. इस हिसाब से 138 करोड़ की भारतीय आबादी पर लगभग 1.38 करोड़ डॉक्टरों की जरूरत है. जबकि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल (NHP) के आंकड़ों के अनुसार देश में 2021 तक महज 12 लाख रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर्स (RMP) थे.