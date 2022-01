बेंगलुरु का ये बच्चा बेहद दुर्लभ बीमारी से परेशान, दुनिया में सिर्फ 14 बच्चों के साथ हुआ ऐसा

Infant suffering from this rare disease in Karnataka: कर्नाटक में 7 महीने का बच्चा एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जिससे दुनियाभर में सिर्फ 14 लोग पीड़ित हैं. यह बीमारी एक दुर्लभ प्राइमरी इम्युनोडिफिशियेंसी डिसऑर्डर है. विजेंयद्रा की जिंदगी केवल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से बच सकती है. बेंगलुरु स्थित ब्लड स्टेम सेल रजिस्ट्री से जुड़ी संस्था अब संबंधित ब्लड स्टेम सेल की डॉनर की तलाश कर रहा है.