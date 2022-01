बहुत हुई ऑनलाइन क्लासेज! जानें वे 7 कारण, आखिर क्यों आपके बच्चे को स्कूल जाना चाहिए

7 Reasons Why Your Children Should Go Back to School Now: भारत में मार्च 2020 से कोरोना महामारी के कारण स्कूल पूरी तरह से बंद रहे. हालांकि यह सही फैसला था क्योंकि हम जानते थे कि वायरस से बचने के लिए यह जरूरी है और बच्चों समेत देश की कमजोर आबादी को वायरस के प्रकोप से बचाना आवश्यक था. लेकिन ऑनलाइन क्लास और स्कूल से दूरी बढ़ने के कारण बच्चों की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है. इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियां शामिल हैं.