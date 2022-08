नेवी में फर्जी नौकरी का सनसनीखेज मामला, ऑफिसर बन युवाओं को फंसाता था जाल में

young trapped by a con to getting job in Navy: भारतीय नौसेना ने नेवी में फर्जी नौकरी दिलाने वाले एक मास्टरमाइंड का भंडाफोड़ किया है. यह व्यक्ति खुद को नेवी ऑफिसर बता युवाओं को नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पैसा ऐंठता था.











Follow us on