पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों से AFSPA हटाने का निर्णय इरोम चानू शर्मिला को अच्छा लगा, लेकिन उनका एक फैसला उनके ही लोगों को खराब क्यों लगा था, जानिए

AFSPA and Journey of Irom Chanu Sharmila : अक्टूबर 2016 में नई पार्टी बनी, ‘प्रजा’ (Peoples’ Resurgence And Justice Alliance). इस पार्टी के बैनर तले थोबल से चुनाव लड़ीं. उम्मीद थी कि लोग उन्हें हाथों हाथ लेंगे. जीत दिलाएंगे और सरकार के सामने खड़े होकर अपने लोगों की आवाज विधानसभा में बुलंद कर सकेंगी. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. उन्हें सभी 5 उम्मीदवारों में सबसे कम सिर्फ 90 वोट मिले.