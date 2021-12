वैक्सीन के 4 डोज ले चुकी महिला कोरोना संक्रमित, इंदौर एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने रोका

A Women Infected with Coronavirus after 4 dose of Covid-19 vaccine: दुबई की रहने वाली एक महिला कोरोना वैक्सीन के 4 डोज लेने के बावजूद वायरस से संक्रमित हो गई. यह महिला इंदौर से दुबई के लिए जाने वाली थी लेकिन एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है.