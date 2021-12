AAP ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- दिल्ली में करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करती है केजरीवाल सरकार

AAP MLA Raises Question Mark Over Quality of Education in Govt Schools- सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रियांवन पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सवाल उठाए हैं. एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सही से अनुपालन नहीं हुआ है. वहीं इस प्रोग्राम में शामिल हुए गुजरात के बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में काम के बजाय विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किया.