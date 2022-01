'वो कौन थी'?, एक मुस्लिम महिला के कारण अखिलेश यादव और राजा भैया में मतभेद- एसपी नेता अबू आजमी का दावा

Abu Azmi reaction on akhilesh yadav and raja bhaiyya break up: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और निर्दलीय विधायक राजा भैया के बीच विवाद को लेकर एसपी नेता अबू आजमी ने हैरान करने वाला बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच दूरियों की वजह एक मुस्लिम औरत है. जिसके कारण अखिलेश यादव ने राजा भैया को अपनी टीम से बाहर कर दिया था.