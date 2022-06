'गो फर्स्ट' की फ्लाइट में AC बंद होने से मचा हाहाकार, 3 यात्री हुए बेहोश, वायरल हुआ Video

Go First fligh Video went viral in social media: महिला ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि गो फर्स्ट की G8 2316 फ्लाइट मेरे सबसे खराब अनुभवों में से एक था. एसी में काम नहीं करने की वजह से पूरी उड़ान के दौरान यात्रियों का दम घुटता रहा और किसी के पास कोई रास्ता नहीं था इस समस्या से निकलने के लिए. हर एक यात्री पसीने से तर था. महिला ने बताया कि फ्लाइट के अंदर 3 लोग बेहोश हो गए थे.











