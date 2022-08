27 साल बाद मेजर (रिटा) मां के बेटे ने उसी कहानी को दोहराया, दिल को छू लेगी यह तस्वीर

son followed the footsteps of his mother Major Smita Chaturvedi (Retd)to become an Army officer: ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक युवक ने अपनी मां के नक्शे कदम पर उसी कहानी को दोहराया जो उसकी मां ने 27 साल पहले इस कहानी को पूरा किया था. दरअसल, सेना में रिटार्यड मेजर स्मिता चतुर्वेदी ने 1995 में चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी से कमीशन हुई थी. 27 साल बाद इसी ट्रेनिंग अकेडमी से उनका बेटा कमीशन प्राप्त किया है.











