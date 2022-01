Exclusive: पीएम की महत्वाकांक्षी केदारनाथ-हेमकुंड रोपवे परियोजना जल्द होगी पूरी, मंगाए गए टेंडर, जानिए इसकी खासियत

नई दिल्ली. उत्तराखंड (Uttarakhand) में चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी-बड़ी परियोजनाओं (Projects) की झड़ी लगाने में जुटी हुई हैं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की महत्वाकांक्षी परियोजना केदारनाथ-हेमकुंड साहिब के बीच रोपवे प्रोजेक्ट (Kedarnath-Hemkund Sahib Ropeway Project) और केदारनाथ-सोनप्रयाग के बीच रोपवे प्रोजेक्ट (Kedarnath-Sonprayag Ropeway Project) को पूरा करने के लिए निविदा आमंत्रित कर दी गई है. केंद्र ने दोनों रोपवे परियोजना के लिए 1800 करोड़ रुपये की निविदा या बोली (Bids ) आमंत्रित की है. पिछले साल 5 नवंबर को उत्तराखंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आश्वासन दिया था कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के बाच जल्द ही केबल कार रोपवे (Ropeway) शुरू हो जाएगा जो दोनों पवित्र स्थलों को जोड़ेगी.

फिलहाल हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए घांघरिया से लगभग पांच किमी की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे पर काम शुरू हो चुका है.

इसे भी पढ़ेंः ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर केंद्र गंभीर, ऑक्सीजन की कमी न हो इसके लिए राज्यों को दिए ये निर्देश

मार्च में खुलेगी बोली

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (The National Highways Authority of India -NHAI) ने 7 जनवरी के सोनप्रयाग से केदारनाथ तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक केबल कार रोपवे के निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए निजी क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रित किया है. सोनप्रयाग से केदारनाथ (Sonprayag-Gaurikund-Kedarnath ropeway )वाया गौड़ीकुंड से रोपवे बनेगा जबकि हेमकुंड-केदारनाथ के लिए वाया घांघरिया से (Govind Ghat to Hemkund Sahib ) रोप वे की लाइन होगी. 13 किलोमीटर लंबी केदारनाथ-सोनप्रयाग रोपवे की परियोजना लागत 985 करोड़ रुपये है जबकि 12.6 किलोमीटर लंबी गोविंद घाट से हेमकुंड रोपवे परियोजना की लागत 764 करोड़ रुपये है.