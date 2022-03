Crypto में इंवेस्ट पर अच्छे रिटर्न के बहाने शख्स से 22 लाख की ठगी, मिले सिर्फ 1.24 लाख

Scam in the Name of Crypto Investment: अहमदाबाद के शख्स ने क्रिप्टोकरेंसी में 22 लाख रुपए का निवेश किया और बदले में उसे सिर्फ 1.24 लाख का रिटर्न मिला. क्रिप्टो माइनिंग इनवेस्टमेंट स्कैम के तहत माटुंगा के एक स्कूल टीचर से 2.47 लाख रुपये ठगे गए.