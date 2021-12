ओमिक्रॉन से बिगड़ सकते हैं हालात, AIIMS निदेशक बोले- तैयार रहें लेकिन आशा करें ब्रिटेन जैसी न हो स्थिति

नई दिल्ली: कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid New Variant Omicron) ने दुनिया के कई देशों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है. ओमिक्रॉन (Omicron Latest Update) की वजह से कोविड (Covid-19) के मामलों में बड़ा उछाल भी आया है जिससे कोविड की तीसरी लहर (Covid Third Wave) का खतरा भी पैदा हो गया है. भारत में 150 से अधिक ओमिक्रॉन (Omicron in India) के मामले सामने आ चुके हैं. इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली (AIIMS Delhi) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria) ने रविवार को ओमिक्रॉन को लेकर एक चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को देखते हुए भारत को मजबूत तैयारी रखनी चाहिए लेकिन हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि ब्रिटेन की तरह यहां हालात खराब न हो.

डॉ. रणदीप गुलेरिया ने यह बात ऐसे समय में कही है जब यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के मामलों में जबरजस्त उछाल आया है. यूके इस समय पूरी तरह से ओमिक्रॉन की गिरफ्त में है और यहां हर दिन 10,000 के करीब कोविड के मामले सामने आ रहे हैं. डॉ. गुलेरिया ने कहा कि हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए ताकि ब्रिटेन की तरह यहां हालात बद से बदतर न हो. उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जब ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते तो इसकी बारीकी को समझने के लिए हमें अभी और अधिक डेटा की जरूरत है.

यूके की स्वास्थ्य एजेंसी ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस के नए आंकड़े जारी किए. 24 घंटे में देश में नए वेरिएंट के अतिरिक्त 10,059 मामले सामने आए. अगर ब्रिटेन एक दिन पहले के आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को 3,201 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई थी. इससे समझा जा सकता है कि ओमिक्रॉन की वजह से 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में तीन गुने से ज्यादा की वृद्धि हो गई.

अगर भारत में ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो देश में अब तक 151 लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं. कोविड के नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर से महाराष्ट्र से सामने आए हैं. देश में 12 राज्यों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं जिसमें महाराष्ट्र (54), दिल्ली (22), राजस्थान (17) और कर्नाटक (14), तेलंगाना (20), गुजरात (9), केरल (11), आंध्र प्रदेश (1), चंडीगढ़ (1), तमिलनाडु (1) और पश्चिम बंगाल (1) संक्रमण की पुष्टि हुई है.