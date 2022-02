कोविड मैनेजमेंट में भारत का प्रदर्शन बेहतर, AIIMS एक्सपर्ट ने कहा- वैक्सीनेशन समेत कई मोर्चों पर तेजी से हुआ काम

AIIMS doctor says India emerged as winner in Covid management: कोरोना महामारी के दौरान भारत कोविड प्रबंधन के मामले विजेता के रूप में उभरा है. एम्स में न्यूरोलॉजी और न्यूरोसाइंस के विभाग अध्यक्ष डॉ पद्मा श्रीवास्तव ने की. उन्होंने देश में कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से जुड़े मुद्दों पर यह बात की. उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में हम वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे.