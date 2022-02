Weight Loss and Ajwain: अजवाइन में मौजूद होता है खास ऑयल जो साइंस की नजर में वेट लॉस के लिए है राम बाण, जानिए कैसे

Ajwain oil and weight loss/ Weight Loss and Ajwain:भारत में अजवाइन (Ajwain) या Carom Seeds का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है. पेट से जुड़ी समस्याओं में अजवाइन का कोई जवाब नहीं है. आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसके ओषधीय गुणों के बारे में तो बताया ही जाता है, कई मेडिकल रिसर्च में भी अजवाइन के गुणों को साबित किया गया है. अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक रिसर्च पेपर (US National institute of health) में पाया गया है कि अजवाइन एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर है.