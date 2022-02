‘वंडरलैंड की एलिस भी एक बार मुंबई आकर हैरान रह जाती, जब वह देखती…’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आखिर ये दिलचस्प टिप्पणी क्यों की?

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म ‘एलिस इन वंडरलैंड’ (Alice in Wonderland) का उदाहरण देते हुए दिलचस्प टिप्पणी की. सुनवाई के वक्त मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) ने याद किया, ‘फिल्म में खरगोश के बिल में घुसते ही एलिस एकदम चौक जाती है. वह चिल्लाने लगती है- क्यूरिअज़र (Curiouser), क्यूरिअज़र. हालांकि अंग्रेजी शब्दकोष में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता. ऐसी भावना के लिए व्याकरण के हिसाब से सही शब्द है ‘मोर क्यूरियस’ (More Curious Than). लेकिन लेखक ने भावना का अतिरेक दर्शाने के लिए गैरपारंपरिक शब्द गढ़ा. हालांकि हमें लगता है कि एलिस अगर आज की मुंबई में कदम रखती तो उससे कहीं अधिक भौचक रह जाती.’

चीफ जस्टिस दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) ने कहा, ‘इस मायानगरी मुंबई में सर्वथा विरोधाभासी चीजें नजर आती हैं. एक तरफ, आलीशान गाड़ियों, बंगलों, इमारतों वाले धनी-मानी लोग हैं. दूसरी तरफ, अभावों से जूझते गरीब लोग. एक ओर, जीवन की तमाम सुख-सुविधाओं का उपभोग करने वाले लोग हैं. दूसरी ओर, दो जून की रोटी के लिए तरसते लोग. उनके पास रोजमर्रा की मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं. एक के पास ‘होने’ और दूसरे के ‘न होने’ का अंतर इतना बड़ा है कि निकट भविष्य में इसे पाट पाना संभव नहीं लगता. समानता की बातें, संभावनाएं, अपेक्षाएं तो बहुत दूर की हैं. फिर चाहे सरकारें आर्थिक कल्याण के कैसे भी कदम क्यों न उठा रही हों.’

अदालत मुंबई में अवैध निर्माण और जर्जर इमारतों के मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी. इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस जीएस कुलकर्णी भी हैं. जजों ने मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की. महानगर में काम की तलाश में बाहर से आने वाली आबादी को इसकी मुख्य वजह माना, लेकिन साथ ही बृहन्नमुंबई महानगर निगम (BMC) को लताड़ भी लगाई. जजों ने कहा, ‘बीएमसी का बजट देश के कई मध्यम दर्जे के राज्यों से भी अधिक है. इसके बावजूद वह गरीब लोगों को मकान, बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त मुहैया नहीं करा पा रही है.’ अदालत (BMC) ने बीएमसी को आदेश दिया कि वह वैकल्पिक प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल करे. ताकि जर्जर इमारतें ढह जाने की घटनाएं रोकी जा सकीं. ऐसे हादसों में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगने से बचाया जा सके.