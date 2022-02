'सभी इंसान मर जाते हैं, लेकिन...', राहुल बजाज के निधन पर उनके बेटे का मार्मिक वॉट्सऐप स्टेटस

नई दिल्‍ली. पिता राहुल बजाज के निधन पर बजाज ऑटो (Bajaj Auto) के प्रबंध निदेशक (MD) राजीव बजाज (Rajiv Bajaj) ने शनिवार को मार्मिक वॉट्सऐप स्‍टेट्स से बड़ा मैसेज दिया है. उन्‍होंने व्हाट्सएप पर अपने अबाउट में लिखा, ‘All men die, not all men truly live’, यह लाइन विलियम वालेस की प्रसिद्ध पंक्ति का स्पिन-ऑफ है, ‘Every man dies, not every man really lives.’ जिसका मतलब है, ‘हर इंसान मरता है, लेकिन हर किसी इंसान को अपने जीवन में खुशी से जीने का मौका नहीं मिलता.’

बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया था. वह 83 साल के थे. बजाज ग्रुप ने एक बयान में कहा कि ‘अपने करीबी परिवार के सदस्यों के बीच उनका निधन हो गया.’ राहुल बजाज ने पिछले साल बजाज ऑटो के चेयरमैन का पद छोड़ दिया था, ‘हमारा बजाज’ और ‘you just can’t beat a Bajaj’ जैसे प्रतिष्ठित टैगलाइन के लिए जाने जाने वाले टू-व्हिलर निर्माता के प्रमुख के रूप में 49 साल के कार्यकाल को खत्म कर दिया था. उन्होंने अप्रैल 2021 में बजाज ऑटो के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पद छोड़ दिया. जबकि उनके छोटे बेटे संजीव ने पिछले साल दोनों वित्त कंपनियों में अध्यक्ष का पद संभाला था, चचेरे भाई नीरज बजाज को बजाज ऑटो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जबकि बड़े बेटे राजीव प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में बने रहेंगे.

राहुल बजाज कॉरपोरेट भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले चेयरमैन में से एक थे, जो चेन्नई स्थित टायर बनाने वाली बीहेम MRF के फाउंडर केएम मैमन मप्पिल्लई के बाद, जिन्होंने 51 सालों तक बागडोर संभाली थी.