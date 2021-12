बिपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद 7 दिन में अगला CDS नियुक्त कर सकती है सरकार

Next CDS appointment likely in 7 to 10 Days: टॉप सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले सात से दस दिन में नया सीडीएस नियुक्त कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि आज की दुखद घटना के बाद सरकार नए सीडीएस की नियुक्ति को लेकर प्रतिबद्ध है. इस पोस्ट के लिए योग्य अधिकारियों पर विचार किया जाएगा.