EXPLAINED: जिनोम सिक्वेंसिंग के नतीजों में क्यों होती है देरी? जानें इस टेस्ट की कीमत और महत्व

Why Genome Sequencing Results Take So Long the Cost and its Importance: कोरोना वायरस के वेरिएंट की पहचान के लिए अक्सर जिनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट किया जाता है. आखिर यह टेस्ट और इसका महत्व क्या है? महामारी और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ सुनील कुमार ने जिनोम सिक्वेंसिंग की प्रक्रिया को समझाते हुए बताया कि उच्च क्षमता युक्त लैब में करीब 300 सैंपल्स की जिनोम सिक्वेंसिंग की प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है. इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली प्रति चिप की कीमत ढाई लाख रुपए होती है. चाहें आप 10 सैंपल या 300 सैंपल की टेस्टिंग कराएं चिप की कीमत ढाई लाख ही होगी. इसलिए जब तक 100 या 300 सैंपल इकट्ठा नहीं हो जाते तब तक जिनोम सिक्वेंसिंग की प्रोसेस को शुरू नहीं किया जाता है.