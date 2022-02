Exclusive: जयंत चौधरी के अखिलेश संग जाने पर अमित शाह बोले- गलत जगह चले गए, बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत से सरकार

Amit Shah on Jayant Chaudhary and UP Elections: उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर है. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. आज जो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, कभी उन्हें भाजपा अपने साथ लाना चाहती थी. इस मुद्दे पर पर नेटवर्क 18 के एमडी और ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से EXCLUSIVE बात की. अपने बेहद खास इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जयंत गलत जगह चले गए हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि योगी सरकार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी. जनता का आशीर्वाद फिर से हमें मिलेगा.