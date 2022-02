EXCLUSIVE: अमित शाह ने कहा CAA पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं, गृह मंत्री ने यूपी पर किए कई दावे, News 18 पर देखें खास बातचीत

Amit Shah on CAA and UP elections:देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, ध्रुवीकरण की राजनीति, हिजाब विवाद, सीएए का मुद्दा, कोरोना की बदहवासी, आतंकवाद, योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने को लेकर संशय जैसे कई ऐसे विचारोतेजक मुद्दे हैं जिनपर इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है. इन सारे मुद्दे पर Network18 के एमडी और ग्रुप एडिटर-इन-चीफ राहुल जोशी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से EXCLUSIVE बात की. खास बातचीत में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम CAA को हर हाल में लागू करेंगे. इससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता.