कुछ देश आतंकियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह देते हैं; आतंकवाद पर अमित शाह ने पाकिस्तान को घेरा

Amit Shah Speech at No Money for Terror Conference Delhi: दिल्ली में आयोजित 'नो मनी फॉर टेरर' समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है. आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर 'नो मनी फॉर टेरर' विषय पर आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देश आतंकियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह देते हैं. किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के समान है. हमें ऐसे दशों को उनके इरादों में सफल होने से रोकना होगा.











