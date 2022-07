जिंदगी को लेकर आनंद महिंद्रा का प्रेरणादायक ट्वीट, बर्फ के पुतलों वाली तस्वीर शेयर कर दिया अहम संदेश

आनंद महिंद्रा ने जो तस्वीर शेयर की है उस पर लिखे कैप्शन के मुताबिक, 'इटली के एक स्कल्पचर ने अपनी प्रदर्शनी में बर्फ के स्केल्टननुमा पुतलों को ऑडिटोरियम में रखा. इस प्रदर्शनी का शीर्षक था, (Life is Short...Enjoy it before it melts. Live it...Love it...before it goes.) जिंदगी छोटी है, यह पिघल जाए उससे पहले इसका आनंद उठा लें. जिएं और प्यार करें, इससे पहले की जिंदगी आपका साथ छोड़ दे.'











Follow us on