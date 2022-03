मालदीव में Anti-India अभियान क्यों पकड़ने लगा है जोर? क्या है इसके पीछे की असली वजह, जानिए डिटेल्स

Anti-India campaign in the Maldives: 26 मार्च को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की यात्रा की. वे आज भी मालदीव में हैं और वहां भारत के प्रयास से हो रहे कई विकास कार्यो का उदघाटन कर रहे हैं. लेकिन 25 मार्च को विपक्ष बहुत बड़ी भारत विरोधी रैली आयोजित की थी जिसे मालदीव के संसद में आपात बैठक बुलाकर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया. इस प्रकार मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने इस रैली को होने से रोक दिया. पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत विरोधी अभियान मालदीव में क्यों तेज हो रहा है. इस पूरे मामले के पीछे कारण को यहां जानिए.