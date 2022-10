बदले IT नियम: मंत्री चंद्रशेखर बोले- सोशल मीडिया की शिकायतों के लिए 3 महीने में गठित होंगी अपीलीय समितियां

New IT Rules: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा कि शिकायत अपीलीय समितियों (GAC) के ढांचे और दायरे को परिभाषित करने के तौर तरीकों पर जल्द काम किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि अब सोशल मीडिया मंच उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण को लेकर अपना ‘सांकेतिक’ और ‘चलताऊ’ रवैया छोड़ेंगे. शिकायतों का निपटारा जल्द निपटारा होगा.











