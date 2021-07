लोकपाल से मिली शिकायतों की छानबीन के लिए अब तक नहीं हुई जांच निदेशक की नियुक्ति : सीवीसी

Appointment of Director of Inquiry not yet done to investigate complaints received from Lokpal: CVC:लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने वाला शीर्ष निकाय लोकपाल मार्च 2019 में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ अस्तित्व में आया.