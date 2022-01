ओमिक्रॉन अन्य वेरिएंट्स की तुलना में कम घातक, सेना की मेडिकल विंग ने बदले टेस्टिंग, क्वारंटाइन के नियम

Army Medical Wing says Omicron Variant is less pathogenic: देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं और कई मेडिकल एक्सपर्ट्स इसके लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट को बड़ा कारण मान रहे हैं. इस बीच भारतीय सेना के मेडिकल विंग ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, डेल्टा और बीटा वेरिएंट की तुलना में कम घातक है. आर्मी की मेडिकल विंग ने तीनों सेनाओं के जवानों की कोरोना टेस्टिंग और क्वारंटाइन से जुड़े नियमों को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.