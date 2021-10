आर्यन खान को मिली जमानत, फेसबुक का बदल गया नाम; पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. मुंबई ड्रग्स केस (Mumbai Drugs Case) में गिरफ्तार हुए आर्यन खान (Aryan Khan) को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हालांकि, अभी उन्हें विस्तृत आदेश जारी होने तक जेल में ही रहना होगा. वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट अपने फैसले पर विस्तृत ऑर्डर शुक्रवार को जारी करेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपने नाम में बदलाव किए हैं. अब इस लोकप्रिय प्लेटफॉर्म को मेटा के नाम से जाना जाएगा. इधर, टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का विजयी अभियान जारी है. टीम ने श्रीलंका को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. जानते हैं देश-विदेश की 10 बड़ी खबरें-

1- क्रूज शिप ड्रग्स केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत (Aryan Khan Bail) दे दी है. उच्च न्यायालय ने इस मामले में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है. आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट अपने फैसले पर विस्तृत ऑर्डर शुक्रवार को जारी करेगा जिसके बाद सभी आरोपी कल या परसों तक जेल से बाहर आ जाएंगे. कोर्ट का आदेश कल दोपहर 2.30 बजे खुली अदालत में सुनाया जाएगा. इसके साथ ही जमानत की शर्तें भी तय की जाएंगी. आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिऱफ्तार किया गया था.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

2- बदल गया फेसबुक का नाम, जानें अब किस नाम से पहचाना जाएगा ये प्लेटफॉर्म

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) की होल्डिंग कंपनी का नाम बदल गया है. अब इसे ‘मेटा’ (Meta) के नाम से जाना जाएगा. पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी खबरें थीं कि फेसबुक री-ब्रांडिंग करने वाला है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने गुरुवार को कंपनी के सलाना कार्यकम्र में इसकी घोषणा की. जुकरबर्ग ने गुरुवार को फेसबुक के वार्षिक सम्मेलन में इसकी घोषणा की, जहां उन्होंने मेटावर्स के लिए अपने विजन के बारे में भी बताया. जुकरबर्ग ने कहा हमारे ऊपर एक डिजिटल दुनिया बनी है, जिसमें वर्चुअल रिएलिटी हेडसेट और एआई शामिल है. हम मानते हैं कि मेटावर्स मोबाइल इंटरनेट की जगह ले लेगा.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

3- प्रशांत किशोर बोले- बीजेपी अभी दशकों तक रहेगी मजबूत, पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे राहुल गांधी

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में मजबूत ताकत बनी रहेगी. किशोर का मानना ​​है कि भाजपा से ‘कई दशकों तक’ लड़ना होगा. किशोर ने कहा, ‘जिस तरह से 40 साल पहले तक कांग्रेस सत्ता का केंद्र रही, उसी तरह भाजपा भी चाहे हारे या जीते, वह सत्ता के केंद्र में बनी रहेगी. एक बार जब कोई राष्ट्रीय स्तर पर 30 फीसदी वोट हासिल कर लेता है तो इतने जल्दी राजनीतिक तस्वीर से नहीं हटता.’

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

4- NCB अधिकारी समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस को देना होगा 3 दिन का नोटिस

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में उगाही के आरोप लगने के बाद एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है. गुरुवार को समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो 72 घंटे यानि 3 दिन पहले नोटिस जारी करेगी. दरअसल इस मामले में उगाही के आरोपों की मुंबई पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद समीर वानखेड़े के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. गिरफ्तारी से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

5- T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत, पूर्व चैंपियन श्रीलंका को 7 विकेट से रौंदा

ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में खुद को बड़े दावेदार के रूप में पेश कर दिया है. टीम ने गुरुवार को सुपर-12 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. टीम ने एक मुकाबले में श्रीलंका को (Australia Vs Sri lanka) 7 विकेट से रौंद दिया. ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत सकी है. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम 2014 की चैंपियन है. श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 154 रन बनाए थे. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य को 17 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया. डेविड वॉर्नर (David Warner) ने 65 रन बनाए. टीम ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को हराया था.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

6- Mathura: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में जुड़ा एक और नया मामला, सुनवाई 25 को

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की दो अलग-अलग अदालतों में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में चल रहे प्रकरणों में एक और नया मामला जुड़ गया है. इस बारे में अधिवक्ता दीपक देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति की अदालत में बुधवार को एक अन्य कृष्णभक्त गोपाल गिरी ने अपने पैरोकार के माध्यम से प्रार्थना पत्र पेश कर जन्मस्थान और ईदगाह के मध्य हुए समझौते की डिक्री को चुनौती देते हुए उसे खारिज करने का अनुरोध किया है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

7- पलक तिवारी के पहले गाने ‘Bijlee Bijlee’ का टीजर रिलीज, VIDEO देख फैंस बोले- ‘रिकॉर्ड तोड़…’

पलक तिवारी (Palak Tiwari) अपनी मां और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की तरह बोल्ड और ब्यूटीफुल हैं. वे अपनी मां की तरह एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती हैं. वे बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज कल वे अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो ‘बिजली बिजली’ (Bijlee Bijlee) की वजह से चर्चा में हैं, जिसका टीजर रिलीज हो गया है. टीजर में पलक बेहद हसीन लग रही हैं.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

8- EPFO ने 6.5 करोड़ खाताधारकों के अकाउंट में भेजा PF Interest, जानें कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस और ब्‍याज दर

केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ लोगों को दिवाली पर शानदार गिफ्ट (Diwali Gift) दिया है. दरअसल, कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स (PF Subscribers) के खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर (PF Interest) करना शुरू कर दिया है. बेहतर होगा कि आप भी अपना पीएफ अकाउंट चेक कर लें कि आपको अब तक ये पैसा मिला है या नहीं. आप घर बैठे-बैठे आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक (Know how to check PF Balance) कर सकते हैं.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

9- Amazon App Quiz October 28: अमेजन पर मिल रहा है ₹20 हजार जीतने का मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 20 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

10- भुखमरी की कगार पर उत्तर कोरिया, किम जोंग बोले- जिंदा रहना है तो 2025 तक कम खाओ

उत्तर कोरिया (North Korea) में बेरोजगारी और भुखमरी का संकट बढ़ता जा रहा है. लोग भरपेट खाने (Food Crisis) के लिए तरस रहे हैं. इस बीच उत्‍तर कोरिया की जनता की मदद करने के बजाय तानाशाह किम जोंग उन (North Korean leader Kim Jong Un) ने अजीब फरमान जारी किया है. किम जोंग उन ने जनता को आदेश दिया है कि वह साल 2025 तक खाना कम खाए.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)