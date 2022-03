उत्तर प्रदेश में भाजपा की भगवा-लहर ने 5 भरम तोड़े, जानना दिलचस्प होगा

UP Election Results Myths and Reality : कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western UP) के जाटों की नाराजगी और किसानों का मसला (Farmers Issue) भाजपा (BJP) पर बहुत भारी पड़ने वाला है. इस चरण की 58 में शायद वह 1 भी सीट न जीत सकेगी. लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि भाजपा ने इस चरण की 46 सीटें जीत ली हैं.