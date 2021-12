ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा, अब कपड़े के मास्क से नहीं चलेगा काम!, हेल्थ एक्सपर्ट्स की ALERT

As Omicron spreads, need to change a mask:ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है. वहीं अमेरिका स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि कपड़ से बने मास्क सिर्फ चेहरे की सजावट के लिए होते हैं और यह वायरस के संक्रमण से बचाव में प्रभावी नहीं होते हैं. उन्होंने कहा कि इस अत्याधिक संक्रामक वेरिएंट से बचने के लिए हमें त्रिस्तरीय सर्जिकल मास्क पहनने की जरुरत है.