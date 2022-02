Assembly Elections 2022 Live Updates: नई दिल्‍ली. पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के अंतर्गत आज यानी 14 फरवरी को उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh Elections 2022) में दूसरे चरण की वोटिंग होगी. इसके साथ ही गोवा (Goa Elections Live) और उत्‍तराखंड (Uttarakhand Elections Live) में भी मतदान किया जाएगा. पांचों राज्‍यों के चुनाव में सबसे अहम चुनाव उत्‍तर प्रदेश और पंजाब (Punjab Elections 2022) के माने जा रहे हैं. इन राज्‍यों में बीजेपी और अन्‍य दलों की साख दांव पर है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Elections 2022) के दूसरे चरण के मतदान के लिए राज्य की 55 सीटों के अलावा गोवा और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होगा. इसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं.

गोवा विधानसभा (Goa Elections 2022) की 40 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं. इन सीटों के लिए 301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. परंपरागत रूप से द्विध्रुवीय राजनीति वाले राज्य, गोवा में इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और अन्य छोटे दल राज्य के चुनावी परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ने की होड़ में हैं. गोवा में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (भाजपा), विपक्ष के नेता दिगंबर कामत (कांग्रेस), पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ (टीएमसी), रवि नाइक (भाजपा), लक्ष्मीकांत पारसेकर (निर्दलीय), पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई (जीएफपी) सुदीन धवलीकर (एमजीपी), पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर और आप का मुख्यमंत्री चेहरा अमित पालेकर शामिल हैं.

सात चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है. दूसरे चरण में राज्य के नौ जिलों- सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली तथा शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा.

