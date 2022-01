आकाश में नाचती हुई दिखी बेहद डरावनी चीज, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक भी हैं हैरान

unknown spinning object in the Milky Way: ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों (Australia scientists) को आकाश में ऐसी चीजे दिखी है जिससे वह खुद हैरान हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाशगंगा (Milky way) में एक अनजान वस्तु (spooky spinning object) नाच रही है. इस तरह की वस्तु को वैज्ञानिक इससे पहले कभी नहीं देखे हैं. इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यूनिवर्सिटी (Curtin University) के छात्रों ने देखा था. इसमें उन्होंने देखा था कि प्रत्येक 18 मिनट बाद रेडियो तरंगों का एक भयानक बिस्फोट होता है जो एक मिनट तक बरकरार रहता है.