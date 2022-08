VIDEO: झील से लेकर झरने तक हर तरफ तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा देश, हर शहर में सजावट

भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है. आजादी के इस अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का ऐलान किया है. 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान देश के अलग-अलग हिस्सों में खूबसूरत रूप देखने को मिल रहा है. कई शहरों में तिरंगे की इमारतों और झरनों पर तिरंगे की आकृति देखने को मिली. तो कहीं तिरंगे को शान से फहराया गया.

Maharashtra | #HarGharTirangaCampaign starts in full swing as tricolour adorns the Marine Drive in Mumbai, ahead of #IndependenceDay pic.twitter.com/7cJek0IFZI

राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में कई शहरों को अलग-अलग अंदाज में सजाया गया और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है.