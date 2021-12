Indo-Pak War 1971: जब 'बैटल ऑफ बोगरा' में जीत के बाद पाक ब्रिगेडियर को जनता ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा....

Know Your Army Pride: 'बैटल ऑफ बोगरा' (Battle of Bogura) भारत और पाकिस्‍तान के बीच 1971 में लड़े गए युद्ध की सबसे क्रूरतम लड़ा‍इयों में से एक है. बोगरा पर कब्‍जे के बिना बांग्‍लादेश लिबरेशन वॉर का जीतना संभव नहीं था. इस लड़ाई का अंत पाकिस्‍तानी ब्रिगेडियर की सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर जनता द्वारा हुई पिटाई के साथ हुआ था.