बंगाल में 3 जनवरी से आंशिक लॉकडाउन की आशंका, कोलकाता में 3 दिन में 3 गुना हुए कोरोना केस

West Bengal likely to go into partial Lockdown from Jan 3: पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है. इसी कड़ी में बंगाल में 3 जनवरी से आंशिक लॉकडाउन लगाया जा सकता है. कोलकाता में पिछले 3 दिनों के अंदर कोरोना के मामले तीन गुना हो गए हैं.कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पश्चिम बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट ने सिस्टम अलर्ट जारी करते हुए, सभी सहयोगियों से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है. 3 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी लेकिन इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है.