Bengaluru Covid Cases: मॉर्चुरी में डेढ़ साल बाद मिले 2 कोविड मरीजों के सड़े हुए शव, परिवार पहले ही कर चुका था अंतिम क्रियाएं

Bengaluru Covid Cases/Covid Cases In Bangalore In Last 24 Hours: कर्नाटक में सोमवार को कोरोना वायरस के 257 नए मरीज़ मिले तथा पांच और संक्रमितों की मौत हो गई. इसके बाद कुल मामले 29,95,857 हो गए हैं तथा मृतक संख्या 38,203 पहुंच गई है. स्वास्थ्य विभाग ने अपने कोविड बुलेटिन में बताया कि 205 और मरीजों को संक्रमण से उबरने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है और संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 29,50,747 हो गई है.