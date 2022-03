Holi 2022: इस होली में संभलकर करें रंगों का इस्तेमाल, वरना हो सकती हैं ये परेशानियां

Color may cause of respiratory problem: होली खेलने के बाद कई लोग स्किन और आंख से संबंधित शिकायतों को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन केमिकलयुक्त रंगों के इस्तेमाल से सांस से संबंधित कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार रंग में कई तरह के मेटल्स, शीशे के चूर्ण, केमिकल्स और पेस्टीसाइड्स मिले रहते हैं. इसलिए होली के बाद अधिकांश लोग स्किन में बैक्टीरियल इंफेक्शन की शिकायत करते हैं. इसलिए होली में रंगों का सुरक्षित इस्तेमाल करना जरूरी है.